Morena inicia encuesta ciudadana para elegir a sus candidatos

A partir de este martes, el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), inició en Campeche la encuesta ciudadana para la elección de los diferentes candidatos y tener mayor credibilidad al interior de ese instituto político.

De acuerdo con información obtenida, el viernes pasado se llevó a cabo una reunión a la que se convocó a todos los interesados en abanderar al partido guinda en la próxima contienda electoral para platicar con Erick Reyes, delegado nacional en funciones de presidente estatal.

-Es algo bueno para dar transparencia y hablar de democracia en la elección y solo resta esperar a que el día 25 se dé a conocer la lista de los candidatos ya oficializados, elegidos por este mecanismo –señaló Daniel Chi Canul, aspirante a candidato a diputado local por el III Distrito.

Indicó es gente de la Ciudad de México la que la lleva a cabo, casa por casa, en la que se pide la opinión de los que están inscritos en diferentes distritos y conocer las preferencias; pidió confianza y credibilidad a lo que se hace “porque no tenemos evidencia de otra cosa”.

Destacó hay casos con nueve personas inscritas, incluso a quienes son de reciente ingreso a MORENA y añadió la petición de muchos es que se privilegie el trabajo de los morenistas para ver si los que se incorporan cumplen con el principio de no robar, no mentir y no traicionar y no usen esta oportunidad como trampolín para perseguir un hueso político.