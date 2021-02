No hay candidatos en Morena. Encuesta decidirá la mejor propuesta: Reyes León

No hay ningún candidato hasta el momento, no hay ni habrá imposición pues la encuesta por realizarse será la que definirá; además, no es uno, son varios las y los aspirantes en el municipio del Carmen, no solo Gutiérrez Lazarus, aseguró Erick Reyes León, delegado nacional de MORENA en Campeche.

Afirmó categórico el trabajo de los militantes se respeta y la encuesta dirá quién es el mejor candidato o candidata pues aún no se define el género.

Destacó se inscribieron hombres y mujeres en los 13 Municipios de la entidad, no hay imposición; si hay trabajo en equipo, tratemos de avanzar en las reuniones, en los puentes de comunicación para que los mejores posicionados que llevarán al triunfo, representen cada espacio.

Recordó que MORENA es de puertas abiertas y bienvenidos todos pero… hay reglas: no mentir, no robar, de manera principal.

Más adelante, sobre la salida de militantes, dijo no ha sido fácil la división que se ha generado, pero aclaró hay completa libertad para salir y para entrar.

-No ha habido imposición, absolutamente nada, no hay ningún candidato por lo que ahora lo que sigue es platicar, construir, consensar y unir.

-Estamos convocando a que haya organización, movilización y a que el Partido gane las próximas elecciones.