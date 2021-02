Piden propietarios de minusupers que no regrese la “Ley Seca”

Sería apresurado restringir la venta de bebidas alcohólicas en Campeche con el semáforo amarillo, pues no hay un indicio que permita valorar que esta es la principal causa de que se estén incrementando los casos de covid-19, manifestó el presidente de la Unión de Propietarios de Minisupers de Campeche, Marcos Antonio Canul Estrella.

Agregó que hasta el momento no han sido notificados de una posible ley seca, sin embargo, opinó que sería un error garrafal restringir de nuevo la venta de bebidas embriagantes.

“En Estados como Yucatán tienen una situación peor de contagios de covid y no han aplicado la Ley seca porque esto no es la causa, en repetidas ocasiones hemos dicho que de nada sirve impedir a los sitios legalmente establecidos vender licor si hay muchísimos clandestinos que no han dejado de operar”.

Adelantó que de ser necesario mandarán un escrito a las autoridades sanitarias para que no se vuelva a imponer la ley seca ya que esto acabaría con los escasos 20 minisuper que se mantienen de pie luchando por salir de deudas.