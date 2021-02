Pítcher ex bigleaguer Brandon Cumpton será refuerzo de Diablos Rojos

Los Diablos Rojos del México continúan ensamblando un cuerpo de extranjeros de lujo para la venidera temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol y oficializaron el retorno a su roster del derecho ex grandeliga, Brandon Cumpton.

El diestro, de 32 años de edad, estuvo presente en la pretemporada con Diablos Rojos en la pasada campaña y estaba proyectado a formar parte de la rotación del equipo antes de que la temporada se suspendiera por la pandemia de covid-19.

Cumpton estuvo en Grandes Ligas en las campañas 2013 y 2014 con los Piratas de Pittsburgh y en 2018 con los Azulejos de Toronto lanzando, en total 102.1 innings y dejando efectividad de 4.05.

“Sin duda fue una decepción no poder jugar la temporada 2020 por la pandemia pero saber que voy a poder regresar con Diablos este año es algo que me tiene muy emocionado. Sé que es un reto pero confío en la preparación que he tenido y en mis compañeros para poder hacer el trabajo. Esto es deporte de equipo”, expresó el norteamericano.

Esta será la segunda aparición de Cumpton en la LMB luego de que lanzara solo 13.0 innings con los Pericos de Puebla en 2019.

Cumpton tuvo una actuación brillante con los Yaquis de Obregón en la campaña regular 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico dejando efectividad de 2.77 y récord de 5-1 en 52.0 innings lanzados. Además, en la postemporada, este serpentinero fue aún más dominante permitiendo solo 4 carreras limpias en 21.0 actos (1.71 de ERA). Precisamente este éxito es el que desea replicar con Diablos este año.