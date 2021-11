Ricardo Anaya en posible prisión preventiva por riesgo de fuga

Ricardo Anaya tendrá una audiencia con la Fiscalía General de la República a distancia, sin embargo, Anaya deberá presentar pruebas de que continúa en territorio mexicano, y es que la FGR esta a punto de abrir una investigación en los casos relacionados con el exdirector de Pemex, luego de que hace casi una semana cayera Emilio Lozoya en prisión preventiva por riesgo de fuga.

En caso de que Anaya no presente estás pruebas la FGR podría pedir su detención por no estar en México y no confirmar su domicilio. La audiencia programada en el Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, la FGR buscará un juez de Control para que se realice el procedimiento en cuanto a los delitos que se le asocian y las operaciones de procedencia ilícita.

Todo esto que está relacionado con Odebrecht que estuvo en el gobierno de Enrique Peña Nieto para que se diera luz verde a la Reforma Energética, y fue una de las razones por las cuales se le acuso a Lozoya.

En esta audiencia se determinará si la Fiscalía General de la República podría pedir prisión preventiva justificada por el riesgo de fuga, ya que el ismo panista se autoexilió del país luego de que hubo un proceso en su contra.

Y es que Anaya tiene varias acusaciones (una de ellas de Emilio Lozoya), otra de que recibió dinero de Odebrecht durante el sexenio de EPN entre otros. Por otro lado, se dice que el panista no anda en México, pero eso ya quedará en manos de la FGR.