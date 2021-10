Sotheby’s subastará los tenis utilizados por Michael Jordan en su quinto partido

Sotheby’s subastará tenis de Michael Jordan, los cuales tienen un precio de entre 1 y 1.5 millones de dólares, son los únicos tenis deportivos que han alcanzado un precio de este nivel.

Estos fueron utilizados por el jugador en su quinto partido de la NBA, en fecha de 1 de noviembre de 1984. Son el calzado más antiguo utilizado por el jugador en la liga profesional estadounidense.

Los tenis serán subastados el próximo 24 de octubre en Las Vegas.

Sneaker and Basketball fans, this one's for you! 👟🏀 Introducing the Most Valuable Sneaker Ever Offered at Auction: Michael Jordan’s Earliest Known Regular Season Game-Worn Nikes – the Nike Air Ships.https://t.co/UzDdJeXegC

— Sotheby's (@Sothebys) October 8, 2021