Deportiva Venados, un duro sinodal para Campeche FC: Montiel Díaz

Enfrentar al líder del Grupo I Deportiva Venados será un duro examen para medir para qué estamos en el torneo, afirmó el director técnico de Campeche FC Nueva Generación, Juan Carlos Montiel Díaz, de cara al partido de la jornada 7 del Grupo I de la Liga de Tercera División, a disputarse mañana miércoles a las 15:00 horas en el campo “La Muralla Kin-Há”.

Un partido entre el primero de la zona y el tercero es un buen parámetro de medición en esta jornada doble, “la verdad tenemos dos partidos muy complicados esta semana, obviamente nosotros vamos partido a partido, pensamos primero en el partido del día miércoles ante Deportiva Venados, que es el líder del grupo, lo que nos indica que va a ser un partido complicado, pero nosotros nos estamos preparando para enfrentar al equipo de arriba y saber de qué estamos hechos para este torneo”, subrayó Montiel Díaz.

El estratega rojiblanco reiteró que todos los partidos son clave en este momento, “todos los partidos son complicados, me gusta ir de partido a partido y en este tenemos en la mira a Deportiva Venados, muy complicado, pero tenemos un buen equipo, tenemos gente con calidad, calidad de jugadores con los que podemos hacer un buen partido y por qué no, pensar en sacar el resultado”.

Dijo que continuará con su forma de trabajar previo a cada partido y los convocados serán los que estén en su mejor momento, “obviamente tratamos de observar a los jugadores y darnos cuenta de quién es el que está en mejor momento para ponerlo. Los jugadores tienen sus altibajos, un jugador titular puede tener altibajos, a veces un jugador titular puede tener altibajos y terminar perdiendo el puesto y viceversa, también el suplente a veces acelera un poco su ritmo y su forma de juego y termina siendo un buen titular”.

Montiel Díaz mencionó que no sigue la cábala de que equipo que gana repite, “no se aplica con nosotros de que equipo que gana repite, no me gusta tanto esa forma, por qué, porqué los rivales son diferentes y eso da pie a que tengamos que preparar el partido de manera diferente”, apuntó.

Sobre el triunfo del pasado sábado, 2 goles por 1, sobre Progreso FC, que los catapultó al tercer lugar de la tabla al sumar 10 puntos en la primera vuelta del torneo, en una semana crucial para todos los equipos, Montiel Diaz comentó que “habíamos tenido partidos en los que no los habíamos hecho tan mal, donde creíamos que el triunfo tendría que haber sido para nosotros, no se había dado y tuvimos esa oportunidad el sábado ante Progreso FC, un rival ordenado, con un rival que tiene clara su forma de juego, que tiene clara sus salidas y eso se nos complicó en algunos lapsos del partido, logramos modificar un poco nuestra forma de juego adaptándonos a lo que estaba jugando el equipo de Progreso y eso nos dio para sacar el resultado”, finalizó.